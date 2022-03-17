Байден назвал Путина «чистым головорезом» и «убийственным диктатором» 17 марта, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина «чистым головорезом» и «убийственным диктатором», ведущим аморальную войну против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии ко Дню святого Патрика в четверг, 17 марта, пишет CNN.

«Путин платит большую цену за свою агрессию», — заявил Байден.

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По его словам, Ирландия «усилилась» перед лицом российской агрессии против Украины, а отношения между Вашингтоном и Дублином приобретают стают все более интенсивными и способствуют сотрудничеству больше, чем когда-либо ранее, учитывая нейтралитет Ирландии.



«Все говорят о том, как Германия активизировалась и изменила свою точку зрения, чтобы больше двигаться вперед. И Ирландия тоже. Нейтральная страна Ирландия активизировалась, и они несут удары за то, что делают», — сказал американский президент.



В марте 2021 года глава Белого дома утвердительно ответил на вопрос интервьюера ABC News, считает ли он Путина убийцей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. По данным ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 780 мирных жителей Украины, 1252 человека пострадали. В то же время только в Мариуполе, который две недели был заблокирован россиянами и находится под постоянным обстрелом, заявили, что по состоянию на конец 14 марта погибли 2357 мирных жителей — это данные горсовета.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты потеряли около 14 тысяч человек личного состава и более 2000 единиц техники.

12 марта президент Владимир Зеленский сказал, что с начала вторжения России в Украину погибли 1300 украинских защитников. Российские оккупанты обстреливают роддомы, детские больницы, школы, детские сады, университеты, жилые кварталы, церкви и площади.

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