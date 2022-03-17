Обстрелы Чернигова российскими оккупантами: за сутки погибли 53 человека

17 марта, 10:48
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Разрушенный отель Украина в Чернигове (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Разрушенный отель Украина в Чернигове (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

В результате обстрелов Чернигова российскими оккупационными войсками в среду, 16 марта, погибли 53 человека.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в видеообращении.

«Враг продолжает системные арт- и авиаобстрелы нашего областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступили 53 тела наших граждан, которые погибли, которые были убиты российским агрессором. И за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать», — сказал Чаус.

По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают наносить противнику в окрестностях города большой урон. Оккупационные войска в сам Чернигов не прорывались.

Глава обладминистрации сообщил, что в городе есть проблемы с энерго-, водо-, газо- и теплоснабжением. Аварийные бригады и спасатели «под обстрелами ежечасно пытаются ремонтировать дыры в сетях».

«Не все так хорошо, как мы планировали, но не безнадежно, как по мне», — отметил он.

Чаус также проинформировал, что в некоторых служащих укрытиями подвалах все еще могут находиться люди без еды и питьевой воды.

Черниговской горсовет и волонтеры работают над продовольственным обеспечением людей, которые находятся в укрытиях, и призвал жителей города помогать с идентификацией проблемных укрытий.

Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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