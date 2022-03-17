Путин предлагает Зеленскому приемлемый вариант «мира» — Лукашенко 17 марта, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Сайт президента Беларуси)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять предложения России на счет мира.

Об этом сообщает БелТА.

«Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт — операция России — закончится миром. Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине — Путин Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, — абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор», — заявил он.

При этом Лукашенко считает, что если Зеленский не согласиться на план Путина, тогда «в скором времени ему придется подписать акт о капитуляции».

«Россия в этой войне не проиграет. В этом вы 100% убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я».

Лукашенко также выразил мнение, что Беларуси не придется воевать с Украиной, но не исключил этого в случае эскалации.

«Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту», — сказал Лукашенко.

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