«Наступление захлебнулось». Рахманин рассказал об избранной россиянами тактике ведения войны против Украины

17 марта, 19:51
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Уничтоженная вражеская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Уничтоженная вражеская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

После трех недель войны россия поменяла свою тактику ведения боевых действий. Какова она сейчас, в эфире Радио НВ рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

https://www.youtube.com/watch?v=1Bh4hdJuczw&t=133s

Наступление захлебнулось. Они сейчас ощущают острую потребность в ресурсах, прежде всего человеческих и материальных — в горючем и боекомплектах. Они не рассчитывали на такие интенсивные бои, высокое напряжение и такой отпор. [Российский агрессор] пытается подтягивать резервы, но украинская разведка достаточно четко работает, как и украинская артиллерия: колонны пытаются распылять, уничтожать. Мы прицельно работаем по центрам связи, средствам радиоэлектронной борьбы, по цепочкам снабжения топлива, боекомплектам.

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Чтобы оправиться, перевести дыхание, они прибегают к единственной возможной тактике: окапываются на тех позициях, на которых они уже есть; для того чтобы обезопасить себя от нашей артиллерии, авиации, пытаются использовать как живой щит гражданское население. Второй момент — они тянут решение вопросов гуманитарных коридоров. Таким образом, пытаются оказывать давление на украинское руководство для того, чтобы заставить их пойти на определенные уступки.

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Они пытаются увеличить количество жертв среди гражданского населения, надеясь, что существенное увеличение потерь (погибших от обстрелов и бомбежек) заставит украинских руководителей, прежде всего президента, пойти на определенные уступки для того, чтобы прекратить массовое кровопролитие. Это психологическое давление.

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Тактика именно такова.

Вопрос в том, насколько им быстро удастся восстановить боеспособность батальонно-тактических групп, которые были частично уничтожены или потеряли боеспособность в ходе интенсивных боев с украинскими Вооруженными силами.

Если в ближайшие несколько недель им не удастся существенно усилиться прежде всего человеческими и материально-техническими ресурсами, то, возможно, нам удастся достичь определенного перелома.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Украина-Россия Разведка Война в Украине Комитет по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин Радио НВ Война России против Украины

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