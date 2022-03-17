«Наступление захлебнулось». Рахманин рассказал об избранной россиянами тактике ведения войны против Украины 17 марта, 19:51 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная вражеская техника (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

После трех недель войны россия поменяла свою тактику ведения боевых действий. Какова она сейчас, в эфире Радио НВ рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Наступление захлебнулось. Они сейчас ощущают острую потребность в ресурсах, прежде всего человеческих и материальных — в горючем и боекомплектах. Они не рассчитывали на такие интенсивные бои, высокое напряжение и такой отпор. [Российский агрессор] пытается подтягивать резервы, но украинская разведка достаточно четко работает, как и украинская артиллерия: колонны пытаются распылять, уничтожать. Мы прицельно работаем по центрам связи, средствам радиоэлектронной борьбы, по цепочкам снабжения топлива, боекомплектам.

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Чтобы оправиться, перевести дыхание, они прибегают к единственной возможной тактике: окапываются на тех позициях, на которых они уже есть; для того чтобы обезопасить себя от нашей артиллерии, авиации, пытаются использовать как живой щит гражданское население. Второй момент — они тянут решение вопросов гуманитарных коридоров. Таким образом, пытаются оказывать давление на украинское руководство для того, чтобы заставить их пойти на определенные уступки.

Они пытаются увеличить количество жертв среди гражданского населения, надеясь, что существенное увеличение потерь (погибших от обстрелов и бомбежек) заставит украинских руководителей, прежде всего президента, пойти на определенные уступки для того, чтобы прекратить массовое кровопролитие. Это психологическое давление.

Тактика именно такова.

Вопрос в том, насколько им быстро удастся восстановить боеспособность батальонно-тактических групп, которые были частично уничтожены или потеряли боеспособность в ходе интенсивных боев с украинскими Вооруженными силами.

Если в ближайшие несколько недель им не удастся существенно усилиться прежде всего человеческими и материально-техническими ресурсами, то, возможно, нам удастся достичь определенного перелома.

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