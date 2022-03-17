Зеленский посетил в больнице семью, попавшую под вражеский обстрел во время эвакуации — видео 17 марта, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Зеленский пришел в больницу к пострадавшим (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице семью Власенко, которая попала под обстрел оккупантов во время эвакуации из города Ворзеля Киевской области.

Об этом сообщает Офис президента.

Семья решила выехать из Ворзеля в более безопасное место, но автомобиль попал под вражеский обстрел. Тогда старшая 16-летняя дочь Катя закрыла своим телом младшего восьмилетнего брата Игоря и получила значительные ранения. Увидев истекающую кровью сестру, Игорь вышел из машины и начал вовсю кричать на оккупантов за то, что они сделали. Осколочные ранения также получила мать Татьяна. Отец Роман вынес раненую дочь на руках, чтобы ей оказали помощь.

В Офисе президента сообщили, что лечение матери и дочери займет несколько месяцев, но они смогли сохранить свою семью и выжить.

Во время встречи с Власенко в больнице, куда также приехал глава семьи, Зеленский отметил их сплоченность, заботу и готовность защищать друг друга до конца, что спасло им жизнь.

Зеленский подарил Власенко планшет для обучения, цветы, сладости и фрукты.

Маленькому Игорю Зеленский передал мягкую игрушку, поскольку во время обстрелов снаряд попал во двор дома семьи, и мягкие игрушки мальчика повредили осколками.

В больнице президент также пообщался с другими жителями Киевской области, проходящими там лечение, с бойцом территориальной обороны и водителем убитого в Ирпене журналиста-документалиста Брента Рено.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.