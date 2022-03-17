Раненых российских военных доставляют в Беларусь «без рук, ног, ушей, глаз» — DW 17 марта, 10:00 Цей матеріал також доступний українською В Беларуси говорят о нескончаемом потоке грузов 200 и грузов 300 (Фото:Current Time)

С начала войны раненых российских военных доставляют в больницы Мозыря и Гомеля в Беларуси. Также полевой госпиталь развернули в Наровле, сообщает DW.



По информации одного из собеседников DW, много раненых поступает в Мозырь: часто — «без рук, ног, ушей, глаз».

Некоторых военных привозят из медсанбатов с нарушением сроков эвакуации, уже с гангренами: «Если бы солдат доставляли вовремя, конечности можно было бы спасти».

Источники рассказывают, что некоторые из пациентов, поступавших к ним, провели без еды до пяти суток, дезориентированы, не представляют, где находятся, просят позвонить родителям.

«Есть пациенты 2003 года рождения, из бедных регионов России. По сути, дети», — говорит один из собеседников.

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Еще один источник — напрямую с медициной он не связан, но хорошо знаком с ситуацией — подтвердил, что в одной из больниц Гомельской области «операционные работают нон-стоп», только за ночь могут быть прооперированы до 50 человек. Среди них — и местные жители с «гражданскими» заболеваниями, и российские военные. Одна из частых хирургических манипуляций — ампутация конечностей.

«Больница заполнена», — рассказывает собеседник и просит скрыть данные о местоположении клиники.

Несколько источников DW сообщают, что в Беларусь привозят не только раненых, но и убитых солдат. Но оценить масштаб, о каком количестве погибших идет речь, ни у одного из собеседников возможности нет.

В Фонде медицинской солидарности отмечают, что в данный момент больницы в Гомеле и Мозыре стали «практически режимными объектами».

«Все очень жестко контролируется, прямо в больницах дежурят сотрудники КГБ или ФСБ, все здания под охраной. Из больниц убрали многих врачей, которые теоретически могли бы что-то рассказать. Вместо них привезли работать россиян», — заявили в фонде.

В фонде рассказывают, что в первую неделю войны им изредка поступали данные о числе раненых или характере их травм. После этого начались проверки и увольнения.

«Теперь многие врачи и персонал боятся поднять головы, ни с кем не общаются», — говорят в Фонде медицинской солидарности.

«В принципе, поток грузов-200 и грузов-300 нескончаемый, больницы заполнены, всех, кого могут, грузят в поезда и отправляют в Россию», — добавляет представитель фонда.



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