Жертвы войны РФ против Украины: в Чернигове от рук оккупантов погибла семья с тремя детьми и гражданин США

17 марта, 14:34
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Россия нанесла авиаудар по общежитию в Чернигове (Фото:ГСЧС)

Россия нанесла авиаудар по общежитию в Чернигове (Фото:ГСЧС)

В Чернигове в результате авиаудара России по общежитию погибла семья с тремя детьми.

Как сообщили спасатели, их тела обнаружили во время проведения работ по разбору конструкций обрушившегося дома.

В результате атаки России погибли 3-хлетние двойняшки (мальчик и девочка) и девочка 12 лет, а также их родители.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1504429963121995776

17 марта жертвами российской агрессии также стал иностранец — гражданин США.

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В полиции города уточнили, что Россия открыла огонь по Чернигову из тяжелой артиллерии.

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«Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших — гражданин США. Полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения», — добавили правоохранители.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/340773644760148

Российские оккупанты обстреливают Чернигов с начала полномасштабного вторжения России в Украину и пытаются захватить город. Украинская армия удерживает оборону.

За сутки 16 марта в городе обнаружили 53 погибших мирных жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Чернигов Война России против Украины

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