Жертвы войны РФ против Украины: в Чернигове от рук оккупантов погибла семья с тремя детьми и гражданин США
Россия нанесла авиаудар по общежитию в Чернигове (Фото:ГСЧС)
В Чернигове в результате авиаудара России по общежитию погибла семья с тремя детьми.
Как сообщили спасатели, их тела обнаружили во время проведения работ по разбору конструкций обрушившегося дома.
В результате атаки России погибли 3-хлетние двойняшки (мальчик и девочка) и девочка 12 лет, а также их родители.
17 марта жертвами российской агрессии также стал иностранец — гражданин США.
В полиции города уточнили, что Россия открыла огонь по Чернигову из тяжелой артиллерии.
«Есть погибшие и раненые люди. Среди погибших — гражданин США. Полицейские помогают эвакуировать пострадавших граждан в медицинские учреждения», — добавили правоохранители.
Российские оккупанты обстреливают Чернигов с начала полномасштабного вторжения России в Украину и пытаются захватить город. Украинская армия удерживает оборону.
За сутки 16 марта в городе обнаружили 53 погибших мирных жителей.
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