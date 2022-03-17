Война России против Украины: оккупанты уже потеряли около 14 тысяч своих солдат
Российские оккупанты лишились тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 14 тысяч своих солдат.
Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты лишились более 3000 единиц техники, среди них:
- танков — 444 ед.,
- боевых бронированных машин — 1435 ед.,
- артиллерийских систем — 201 ед.,
- РСЗО — 72 ед.,
- средства ПВО — 43 ед.,
- самолетов — 86 ед.,
- вертолетов — 108 ед.,
- автомобильной техники — 864 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ГСМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11
- спецтехники — 10 ед.
В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.
17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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