Война России против Украины: оккупанты уже потеряли около 14 тысяч своих солдат 17 марта, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты лишились тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 14 тысяч своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 3000 единиц техники, среди них:

танков — 444 ед.,

боевых бронированных машин — 1435 ед.,

артиллерийских систем — 201 ед.,

РСЗО — 72 ед.,

средства ПВО — 43 ед.,

самолетов — 86 ед.,

вертолетов — 108 ед.,

автомобильной техники — 864 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 11

спецтехники — 10 ед.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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