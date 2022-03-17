Война России против Украины: оккупанты уже потеряли около 14 тысяч своих солдат

17 марта, 11:03
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Российские оккупанты лишились тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты лишились тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 14 тысяч своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 3000 единиц техники, среди них:

  • танков — 444 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1435 ед.,
  • артиллерийских систем — 201 ед.,
  • РСЗО — 72 ед.,
  • средства ПВО — 43 ед.,
  • самолетов — 86 ед.,
  • вертолетов — 108 ед.,
  • автомобильной техники — 864 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 11
  • спецтехники — 10 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274359958210423
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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

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17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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