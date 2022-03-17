«Должны усиливать антивоенную коалицию». Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины на фоне агрессии РФ

17 марта, 22:58
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Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Лидер Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере», — написал Зеленский в Twitter.

Президент подчеркнул, что отдельное внимание стороны уделили продолжению мирного диалога.

«Должны усиливать антивоенную коалицию», — добавил украинский лидер.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1504549517642899464
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Франция Война в Украине Владимир Зеленский Эммануэль Макрон

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