«Должны усиливать антивоенную коалицию». Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины на фоне агрессии РФ 17 марта, 22:58 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Лидер Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере», — написал Зеленский в Twitter.

Президент подчеркнул, что отдельное внимание стороны уделили продолжению мирного диалога.

«Должны усиливать антивоенную коалицию», — добавил украинский лидер.

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