«Должны усиливать антивоенную коалицию». Зеленский обсудил с Макроном поддержку Украины на фоне агрессии РФ
Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)
Лидер Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Продолжил диалог с президентом Франции. Обсудили поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, в частности в оборонной сфере», — написал Зеленский в Twitter.
Президент подчеркнул, что отдельное внимание стороны уделили продолжению мирного диалога.
«Должны усиливать антивоенную коалицию», — добавил украинский лидер.
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