«Люди выходят живые». Бомбоубежище в мариупольском Драмтеатре выдержало — Тарута 17 марта, 10:32 Цей матеріал також доступний українською Надпись «ДЕТИ» перед драматическим театром в Мариуполе 14 марта 2022 года (Фото:2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

16 марта в Драмтеатр в Мариуполе попала вражеская ракета, в бомбоубежище под зданием скрывались люди.

Народный депутат Украины Сергей Тарута на своей странице на Facebook сообщил, что бомбоубежище выдержало.

«После страшной ночи неизвестности на утро 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!», — пишет Тарута.

В Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки России на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом спасатели долгое время не могли добраться до завалов.

Впоследствии издание Reuters опубликовало спутниковые снимки частной американской компании Maxar Technologies, сделанные 14 марта. Судя по фото, надписи были сделаны на русском с двух сторон театра.

В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.

В министерстве обороны России утверждают, что театр якобы «заминировали» и «взорвали» бойцы полка Азов.

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