Турция готова рассмотреть возможность стать страной-гарантом безопасности Украины — МИД

17 марта, 17:31
Цей матеріал також доступний українською
Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба (Фото:Мевлют Чавушоглу/Twitter)

Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба (Фото:Мевлют Чавушоглу/Twitter)

Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем. Об этом сообщило украинское Министерство иностранных дел после встречи его главы Дмитрия Кулеба с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Страны сосредоточились на обсуждении следующих тем:

Читайте также:
Игорь Семиволос
Игорь Семиволос
Какую позицию занимают Израиль и Турция в войне России против Украины
  • готовность рассмотреть возможность Турции стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем;
  • солидарность Турции с Украиной, практическая политическая и гуманитарная поддержка;
  • героическая оборона Украины от полномасштабной агрессии РФ;
  • многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине, и неизбежность ответственности за них.

Также глава МИД Турции проинформировал Кулебу о своем визите в Москву 16 марта и заявил о готовности Анкары продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/339548318215640

В своем Twitter Чавушоглу в очередной раз подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1504450108720562180?s=20&t=PYZWBNWtslfNBMuadcqQyg

9 марта Кулеба заявил, что Украина хотела бы получить гарантию безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) и некоторых других государств. Ранее он называл Турцию и Германию.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Украина-Россия Турция Мевлют Чавушоглу Дмитрий Кулеба Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ