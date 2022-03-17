Турция готова рассмотреть возможность стать страной-гарантом безопасности Украины — МИД 17 марта, 17:31 Цей матеріал також доступний українською Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба (Фото:Мевлют Чавушоглу/Twitter)

Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем. Об этом сообщило украинское Министерство иностранных дел после встречи его главы Дмитрия Кулеба с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Страны сосредоточились на обсуждении следующих тем:

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готовность рассмотреть возможность Турции стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем;

солидарность Турции с Украиной, практическая политическая и гуманитарная поддержка;

героическая оборона Украины от полномасштабной агрессии РФ;

многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине, и неизбежность ответственности за них.

Также глава МИД Турции проинформировал Кулебу о своем визите в Москву 16 марта и заявил о готовности Анкары продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.

В своем Twitter Чавушоглу в очередной раз подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

9 марта Кулеба заявил, что Украина хотела бы получить гарантию безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) и некоторых других государств. Ранее он называл Турцию и Германию.



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