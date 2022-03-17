Турция готова рассмотреть возможность стать страной-гарантом безопасности Украины — МИД
Мевлют Чавушоглу и Дмитрий Кулеба (Фото:Мевлют Чавушоглу/Twitter)
Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем. Об этом сообщило украинское Министерство иностранных дел после встречи его главы Дмитрия Кулеба с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Страны сосредоточились на обсуждении следующих тем:
- готовность рассмотреть возможность Турции стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем;
- солидарность Турции с Украиной, практическая политическая и гуманитарная поддержка;
- героическая оборона Украины от полномасштабной агрессии РФ;
- многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине, и неизбежность ответственности за них.
Также глава МИД Турции проинформировал Кулебу о своем визите в Москву 16 марта и заявил о готовности Анкары продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.
В своем Twitter Чавушоглу в очередной раз подчеркнул поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
9 марта Кулеба заявил, что Украина хотела бы получить гарантию безопасности от постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция) и некоторых других государств. Ранее он называл Турцию и Германию.
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