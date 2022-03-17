Большинство — мужчины. Более 320 тысяч украинцев вернулись в страну с начала вторжения России — Госпогранслужба

17 марта, 19:11
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Украинская армия (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Украинская армия (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Более 320 тысяч украинцев вернулись в страну с начала войны России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что большинство из вернувшихся — мужчины.

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«Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все люди», — цитирует ведомство одного из украинцев, прибывший из Польши в Украину.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Россия Госпогранслужба Украины Война в Украине

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