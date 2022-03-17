«Теперь он наш». Добкин и Шарий устроили конфликт из-за видео с Зеленским 17 марта, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Михаил Добкин и Анатолий Шарий (Фото:Коллаж НВ)

Бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его «Наш». Ранее политик выступал с критикой главы государства.

На его публикацию отреагировал пропагандист Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене. Блогер скрывается от следствия за границей.

«Ваш, Михаил Маркович», — написал Шарий.

Добкин же решил развернуто ответить Шарию.

«Да, Анатолий Анатольевич, теперь он наш. Без всяких яких и со всеми его прошлыми про**ами и грехами. Он наш, потому-то остался с нами. И мы, кто в Украине, теперь все стали нашими. У тебя, кстати, есть возможность вернуться на Родину. Сегодня каждый человек на счету», — заявил он.

Добкин также добавил, что Харьков «стирают с лица земли», а в его дом «прилетел привет в виде «Града» от «освободителей».

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