Байден обсудит с Си Цзиньпином войну России против Украины

17 марта, 15:23
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Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Tom Brenner)

Президент США Джо Байден обсудит войну России против Украины с главой Китая Си Цзиньпином.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, разговор состоится в пятницу, 18 марта.

В Белом доме назвали планируемый разговор «частью постоянных усилий по поддержке открытых каналов общения между Соединенными Штатами и КНР».

«Два лидера обсудят управление конкуренцией между двумя странами а также войну России против Украины и другие вопросы, вызывающие общую обеспокоенность», — отметила Псаки.

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Китай открыто не осуждает действия России и заявил о своем желании воздержаться от санкций.

Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Китай Джо Байден Си Цзиньпин Война России против Украины

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