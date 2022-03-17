«Стартовая площадка для нападения». Канада вводит санкции против чиновников Минобороны Беларуси, поддержавших вторжение РФ 17 марта, 16:53 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов российских оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Канада вводит санкции против чиновников режима Беларуси из-за причастности к полномасштабному вторжению России в Украину. Об этом заявила министр иностранных дел Мелани Жоли, пишет CNN.

Новые ограничения касаются 22 высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Беларуси, которые позволили своей стране стать «стартовой площадкой» для российского вторжения.

«Мир с ужасом наблюдает за бессмысленным насилием [Роcсии], которое совершается в Украине. Так же, как Канада вводит строгие санкции против российского режима, белорусское руководство также должно нести ответственность за то, что позволило и поддержало неспровоцированные атаки Владимира Путина», — сказала Жоли, призвав белорусского диктатора Александра Лукашенко прекратить поддерживать вторжение РФ.



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Всего после нападения на Украину 24 февраля Канада ввела санкции против 500 российских физических и юридических лиц. Ранее Канада также закрыла небо для белорусских самолетов.

Россия, начавшая полномасштабное вторжение в Украину, использует для своих целей территорию Беларуси. Оттуда на украинскую территорию летят самолеты, ракеты и идет военная техника. Также режим Александра Лукашенко разрешил перевозить по своей железной дороге российские ракеты, но заявляет, что его войска не участвуют в нападении.

Министр обороны Украины Алексей Резников 11 марта обратился к белорусам и предупредил, что командование российских оккупационных войск готовит провокации — удары по ряду населенных пунктов, расположенных возле украинско-белорусской границы.

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