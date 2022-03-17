Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с просьбой к ООН закрыть небо над Украиной 17 марта, 11:21 Цей матеріал також доступний українською Сейм Литвы (Фото:Seimas / Twitter)

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, призывающую ООН установить бесполетную зону над Украиной.

«Литовский сейм единогласно принял резолюцию, призывающую ООН принять незамедлительные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей», — сообщается в Twitter Сейма Литовской Республики.

Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ.

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