Сейм Литвы единогласно принял резолюцию с просьбой к ООН закрыть небо над Украиной

17 марта, 11:21
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Сейм Литвы (Фото:Seimas / Twitter)

Сейм Литвы (Фото:Seimas / Twitter)

Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, призывающую ООН установить бесполетную зону над Украиной.

«Литовский сейм единогласно принял резолюцию, призывающую ООН принять незамедлительные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей», — сообщается в Twitter Сейма Литовской Республики.

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Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ.

https://twitter.com/LRSeimas/status/1504378842407919623
Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Литва Война России против Украины

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