В Мариуполе идут бои, там россияне и наемники — интервью НВ с главой Донецкой ВА Павлом Кириленко 17 марта, 21:05 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Из города выехали около 20 тыс. жителей. Достоверных данных о погибших пока нет.



Вчера вечером оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались сотни горожан. Сегодня вечером появилась информация о том, что российские военные вошли в город и пытаются установить контроль над частью микрорайонов.



Какая последняя информация поступает из Мариуполя и как развивается ситуация по другим направлениям в Донецкой области, НВ расспрашивает главу военной администрации области Павла Кириленко.





— Завалы Драмтеатра, на который вчера сбросили бомбу, начали разбирать, люди выходят живыми, сообщил нардеп Сергей Тарута. Есть ли какая-то предварительная информация о количестве уцелевших, количестве раненых, количестве жертв?

Я не знаю, откуда информация у народного депутата. Дай бог, чтобы все были живы. Есть информация, которая пока не подтверждена, что выдержало бомбоубежище в Драмтеатре. Но сейчас полностью отсутствует связь даже в тех местах, где она раньше была. Я всегда проверяю информацию, и тогда уже могу предоставлять. Действительно, есть информация, что люди остались живы, но о количестве раненых, пострадавших или, не дай Бог, погибших сейчас говорить невозможно. Как только мы получим эту информацию, мы ее сразу предоставим.



— СМИ сообщают о том, что россияне зашли в городе и пытаются занять позиции. Это правда?



Пока в городе идут бои. Там не только россияне, но и наемники. По их разговорам, это представители Чеченской Республики или мусульманских стран. Бои шли и в центре, и на окраинах города, где они намеревались окружить украинских защитников. Такая информация есть. Войска РФ находятся в городе и бои продолжаются.

— Россиянам сейчас удалось установить контроль над какими-то микрорайонами?

Контроль сейчас хаотичен, потому что вражеская техника перемещается по городу. Ее разбивают, уничтожают, отбивают.



— Были также заявления, что россияне пытаются перебрасывать силы на Мариуполь. Вы это сейчас видите?



У россиян тоже есть опыт, поэтому я не могу подтвердить, что они могут перебрасывать сюда все свои силы. В то же время есть информация, что они скапливают силы и накапливают в окружении Мариуполя и на Мариупольском направлении. Они это делают, чтобы потом двигаться с юга области в центр области — такая информация есть.



— Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что количество жертв российских обстрелов в городе может приблизиться к 20 тысячам. Это реально?



Я даже не хочу это комментировать. Откуда такие данные? Как может вестись подсчет? За каждым погибшим есть его родственники. Мы вообще должны понимать моральное состояние людей. Мы не должны скрывать такие данные, но мы должны давать достоверную информацию. А подсчитывать, применяя какой-нибудь математический алгоритм — неправильно. И это не человечно. Поэтому я не считаю эту цифру достоверной.

— Какие у вас данные о количестве погибших гражданских?



Общие данные были более 2000 погибших в Мариуполе. О них сообщали люди, которые собирали погибших на улицах и хоронили в братских могилах. Это данные по состоянию на конец прошлой недели. С каждым днем связь с городом становится хуже. Сейчас она вообще практически остановлена.



— Сколько гражданских остаются в городе, а сколько эвакуировано? Что делать тем, у кого не было или нет частного авто?

Вчера было вывезено 7100 человек. Это более 2000 автомобилей. В первый день, когда был открыт коридор, уехало около 4000 машин. Сейчас, когда будут прорабатываться эти данные, тогда мы скажем общую цифру. Могу сказать, что около 20 000 человек вышли такими мелкими группами.

— Какая у вас последняя информация по направлениям? Угледар, Авдеевка, Волноваха — что там происходит?



Волноваха, к сожалению, не контролируется украинскими войсками. Там относительное затишье. Имею в виду, как в территориальном или районном центре, потому что Волновахи с ее домами сейчас как таковой не существует. Все разрушено до основания. Угледар под ежедневными обстрелами противника. Авдеевка также обстреливается, регулярно обстреливается и коксохимический завод. Также от обстрелов страдает Очеретинская община. Все это вдоль линии разграничения.

С севера области — Лиманская община, Яцковка, Терны — это направление из Изюма. Постоянно идут бои, контратаки. Сейчас враг удерживается, отбивается и есть попытки отбросить его за линии наступления — туда, откуда он, собственно, и пришел.

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