Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 17 марта, на 22-й день с начала полномасштабного вторжения России.