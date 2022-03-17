У России заканчиваются крылатые ракеты Калибр, оккупанты понесли потери под Харьковом — Генштаб

17 марта, 20:14
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Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 17 марта, на 22-й день с начала полномасштабного вторжения России.

В сводке Генштаба в Facebook сказано:

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  • российские оккупационные войска утратили наступательный потенциал и остановлены на всех направлениях, они несут потери, у них серьезные проблемы с логистикой. На отдельных направлениях оккупанты блокируют подразделения ВСУ;
  • противник использовал почти весь комплект крылатых ракет Калибр и ракетных комплексов Искандер, поэтому использует оружие неизбирательного действия для ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилым кварталам;
  • оккупанты продолжают нарушать международное гуманитарное право: брать в заложники и убивать гражданских, расстреливать гражданские автомобили, не пропускать гуманитарные колонны для эвакуации населения по зеленым коридорам, размещать свое вооружение и технику в объектах гражданской инфраструктуры, мародерствовать;
  • враг по-прежнему держит Мариуполь в осаде. Оккупанты перешли к тотальному уничтожению жилых домов и объектов жизнеобеспечения, создавая условия для ухудшения гуманитарного кризиса в городе;
  • на временно захваченных территориях оккупанты похищают и задерживают представителей местных властей, чтобы запугивать мирное население;
  • в Херсонской области, кроме российских вооруженных сил, находятся сотрудники полиции Краснодарского края и временно оккупированного Крыма. Оперативные группы ФСБ «выполняют карательные функции». Оккупанты проводят агитацию, чтобы привлечь местное население в так называемую полицию;
  • по данным Генштаба, из-за того, что оккупанты не могут качественно укомплектовать свои войска, 20 марта на временно оккупированных территориях Донецкой области начнется очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса;
  • авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии российских вооруженных сил понесли значительные потери, их морально-психологическое состояние крайне низкое. Российские летчики подают рапорты на увольнение, так как не хотят участвовать в полномасштабной войне;
  • благодаря действиям украинских защитников подразделения из состава 252-го мотострелкового полка западного военного округа, которые ведут боевые действия в районах Харькова и Изюма, потеряли до 30% личного состава, вооружения и техники. Также украинские силы обороны ликвидировали командира 3−й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/274663761513376
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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