«Мы будем помогать». Китай никогда не нападет на Украину — посол

17 марта, 11:15
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Посол заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину (Фото:loda.gov.ua)

Посол заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину (Фото:loda.gov.ua)

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

« Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помочь вам развиваться», – сказал он.

По его словам, Китай и Украина – стратегические партнеры.

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« Китай и Украина – это стратегические партнеры, в этом году – это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане", - сказал он. 

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Китай Посол Война России против Украины

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