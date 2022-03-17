«Мы будем помогать». Китай никогда не нападет на Украину — посол 17 марта, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Посол заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину (Фото:loda.gov.ua)

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун заявил, что Китай никогда не будет нападать на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

« Китай никогда не будет нападать на Украину, мы будем помогать, в частности, в экономическом направлении. Наша страна за один год импортирует товары со всего мира стоимостью более трех триллионов долларов. Мы готовы помочь вам развиваться», – сказал он.

По его словам, Китай и Украина – стратегические партнеры.

« Китай и Украина – это стратегические партнеры, в этом году – это 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Китай – дружественное государство для украинского народа. Я как посол могу с ответственностью сказать, что Китай навсегда будет хорошей силой для Украины и в экономическом, и в политическом плане", - сказал он.

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