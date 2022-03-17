«Понимаю фрустрацию украинцев». НАТО продолжит поставлять военную помощь для Украины — Столтенберг 17 марта, 21:53 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что понимает разочарование и отчаяние украинцев, поэтому Альянс готов продолжить предоставлять военную помощь для Украины.

«Я полностью понимаю фрустрацию и отчаяние, которые испытывают президент Зеленский и народ Украины, потому что ситуация экстремально сложная. Мы видим жертвы среди мирного населения и разрушения каждый день. Включая атаки на больницы, школы, гражданскую инфраструктуру», — сказал он во время брифинга по итогам встречи с главой немецкого МИД Анналеной Бербок.

Столтенберг добавил, что страны-союзники поддерживают Украину, предоставляя современные системы вооружения, средств ПВО и противотанкового оружия, боеприпасов, горючего и амуниции, чтобы помочь украинской армии противостоять оккупантам.

«В первую очень мужество и смелость украинских военных позволяет им успешно противостоять российскому вторжению. Но поддержка, которую мы оказывали им годами, также экстремально важна, и мы продолжит оказывать ​​помощь Украине», — сказал генсек.

Президент США Джо Байден 16 марта объявил, что США передадут дополнительную помощь для Украины для противодействия российской агрессии. Речь шла о 800 системах ПВО, 9 тысяч противотанковых систем, 7 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе гранатометов, и 20 миллионов боеприпасов.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.