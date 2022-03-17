В Великобритании яхты, которые могут быть связаны с российскими олигархами, находятся под следствием — министр
Грант Шаппс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)
Яхты, подозреваемые в связях с российскими олигархами, находятся под следствием в Великобритании.
Об этом сообщил министр транспорта Грант Шаппс, передает Sky News.
По его словам, «небольшое количество» яхт, пришвартованных в Великобритании, находится под следствием из-за подозрений в связях с российскими олигархами.
Эти яхты не могут покинуть страну, а десять связанных с Россией судов были отклонены или перенаправлены по своему курсу.
15 марта испанские власти приняли решение арестовали яхту Валери в Барселоне, которая принадлежит главе российской корпорации Ростех Сергею Чемезову.
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