В Великобритании яхты, которые могут быть связаны с российскими олигархами, находятся под следствием — министр

17 марта, 15:05
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Грант Шаппс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Грант Шаппс (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Яхты, подозреваемые в связях с российскими олигархами, находятся под следствием в Великобритании.

Об этом сообщил министр транспорта Грант Шаппс, передает Sky News.

По его словам, «небольшое количество» яхт, пришвартованных в Великобритании, находится под следствием из-за подозрений в связях с российскими олигархами.

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Эти яхты не могут покинуть страну, а десять связанных с Россией судов были отклонены или перенаправлены по своему курсу.

15 марта испанские власти приняли решение арестовали яхту Валери в Барселоне, которая принадлежит главе российской корпорации Ростех Сергею Чемезову.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Великобритания Олигархи Яхта Война России против Украины

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