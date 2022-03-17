Оккупанты обстреляли автобус, который эвакуировал жителей Попасной — ОГА 17 марта, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты уничтожают города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Даже при наличии договоренности о «зеленом коридоре» вывозить людей из Горского или Попасной (Луганская область) крайне опасно — местами приходится прорываться через плотные обстрелы российской армии.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

«Еще труднее, когда режим тишины отсутствует. Но сегодня эвакуационному автобусу удалось доехать до Попасной и спасти местных жителей, несколько дней живших в бомбоубежище», — написал Гайдай.

Автобусом людей доставили на один из железнодорожных вокзалов Донбасса, откуда они на поезде отправятся в западные регионы страны.

«Во время эвакуации россияне открыли огонь по автобусу, повредили дверь. Спасибо водителю и сопровождающим сотрудникам полиции за храбрость», — говорится в сообщении.

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