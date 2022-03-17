Палата представителей США поддержала прекращение нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью 17 марта, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Палата представителей США в четверг, 17 марта, проголосовала за отзыв статуса «наибольшего содействия» у России и Беларуси, приняв законопроект о приостановлении нормальных торговых отношений со странами на фоне полномасштабного вторжения в Украину.



Об этом сообщает CNN.

Во время окончательного голосования законопроект поддержали 424 демократов и республиканцев, восемь — выступили против. Теперь его направили в Сенат.

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По словам инициаторов законопроекта Ричарда Нила и Кевина Брэди, США должны сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина «за бессмысленное нападение на украинский народ и подрыв глобальной стабильности».

«Приостановление нормальных торговых отношений является важной частью наших усилий по восстановлению мира, спасению жизней и защите демократии», — подчеркнули они.

Одобрение закона Палатой представителей состоялось через день после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с исторической речью к Конгрессу США.

8 марта США запретили импорт российских нефти и газа. Также Штаты запретили поставки в Россию предметов роскоши и откажутся от импорта из страны-агрессора алкоголя, морепродуктов и алмазов.



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