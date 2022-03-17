«Безопасных мест не осталось». В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми — глава ОГА 17 марта, 20:28 Цей матеріал також доступний українською В здании укрывались от обстрелов матери с детьми, заявил глава ОГА (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

Сейчас жители и сотрудники учреждения в безопасности.



«В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!» — написал Гайдай.

17 марта в Северодонецк и Лисичанск прибыли гуманитарные грузы с продуктами, лекарствами и средствами гигиены.



Накануне вечером Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты захватили около 70% области, россияне и боевики так называемой ЛНР терроризируют местное население. 30% территории области, подконтрольные Украине, находятся под постоянным обстрелом со стороны России.

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