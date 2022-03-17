«Безопасных мест не осталось». В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми — глава ОГА

17 марта, 20:28
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В здании укрывались от обстрелов матери с детьми, заявил глава ОГА (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

В здании укрывались от обстрелов матери с детьми, заявил глава ОГА (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми, сообщил глава ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

Сейчас жители и сотрудники учреждения в безопасности.

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«В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!» — написал Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/137310915474967

17 марта в Северодонецк и Лисичанск прибыли гуманитарные грузы с продуктами, лекарствами и средствами гигиены.

Накануне вечером Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупанты захватили около 70% области, россияне и боевики так называемой ЛНР терроризируют местное население. 30% территории области, подконтрольные Украине, находятся под постоянным обстрелом со стороны России.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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