Российские оккупанты не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев, поэтому хаотически их обстреливают — Минобороны

17 марта, 16:22
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Киев (Фото:КГГА via Telegram)

Киев (Фото:КГГА via Telegram)

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты не могут взять Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев, поэтому прибегают к террористическим актам.

Во время брифинга в Украинском медиа-центре Мотузяник сказал, что Киев, Харьков, Мариуполь и Николаев чрезвычайно важны в российской наступательной операции.

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«В большинстве, почти во всех этих городах, враг не имеет никакого успеха и не может взять эти города. Потому противник прибегает к террористическим актам, просто хаотически, неприцельно обстреливая эти города из артиллерии и ракет. Я хочу подчеркнуть, что остается вероятность осуществления врагом попыток штурмовать столицу», — сообщил он.

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Спикер Минобороны подчеркнул, что оборона Киева — стратегическая задача всего государства, к ней привлечены лучшие подразделения Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Сил спецопераций ВСУ.

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Командующий обороны Киева — командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 17 марта проверил оборону на северо-западных подступах к столице в населенных пунктах Мощун. После общения с украинскими военными он заявил, что подступы к Киеву — на надежном замке и враг туда не пройдет.

17 марта в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупационные войска пытаются блокировать города и деревни к северу от Киева.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в ближайшей перспективе российские военные не будут пытаться захватить Киев — они перешли к удержанию занятых районов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киев Министерство обороны Украины Война России против Украины

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