Чехия уже не может принимать новых беженцев из Украины

17 марта, 18:40
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Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

Флаг Чехии (Фото:yacubee / pixabay)

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что страна уже не может принимать новых беженцев из охваченной войной Украины. Чехия уже приняла к себе примерно 270 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщает NU.

«Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем», — сказал Фиала.

Недавно чешский парламент принял закон об оказании нуждающимся беженцам помощи в размере 200 евро в месяц. Кроме того, чешские власти предоставляют по 120 евро на каждого беженца в месяц тем, кто принял к себе украинцев.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Чехия Беженцы Российская агрессия Украина-Чехия Война России против Украины

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