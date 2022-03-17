Локальные котлы для мирных граждан. Подоляк рассказал о тактике России в войне против Украины 17 марта, 12:33 Цей матеріал також доступний українською Россия продолжает бомбить украинские города (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что тактика России в войне против Украины сейчас заключается в том числе и в локальных котлах для мирных граждан.

«Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты», — написал он.

Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

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Даже по самым скромным оценкам, Россия за три недели войны в Украине потеряла больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане. Ежедневно армия РФ совершает на украинской земле тяжелейшие военные преступления: 16 марта россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе, который был самым большим укрытием для горожан, включая семьи с детьми.

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