Локальные котлы для мирных граждан. Подоляк рассказал о тактике России в войне против Украины

17 марта, 12:33
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Россия продолжает бомбить украинские города (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Россия продолжает бомбить украинские города (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что тактика России в войне против Украины сейчас заключается в том числе и в локальных котлах для мирных граждан.

«Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты», — написал он.

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Даже по самым скромным оценкам, Россия за три недели войны в Украине потеряла больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане. Ежедневно армия РФ совершает на украинской земле тяжелейшие военные преступления: 16 марта россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе, который был самым большим укрытием для горожан, включая семьи с детьми.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Оккупант Михаил Подоляк Война России против Украины

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