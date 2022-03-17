За время войны оккупанты украли украинскую воду на более 600 миллионов гривен — Госэкоинспекция 17 марта, 15:11 Цей матеріал також доступний українською Северо-Крымский канал (Фото:Госэкоинспекция via Facebook)

За время войны российские оккупанты украли украинской воды почти на 620 миллионов гривен.

Об этом сообщается в Государственной экологической инспекции Украины.

"Страной-агрессором 24 февраля 2022 года были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым", – пишут в Госэкоинспекции.

По данным Инспекции, сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки

Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.



В настоящее время российской федерацией осуществляется водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр, из-за частичной разгерметизации гидросооружения Северо-Крымского канала пропускной мощностью 50 м3/сек. (4 320 000 м3/сутки).

Четверг, 17 марта – 22-й день полномасштабной войны, которую режим российского диктатора Владимира Путина ведет с Украиной. Вчера президент США Джо Байден впервые назвал Путина «военным преступником».



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