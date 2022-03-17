«Прекращение огня и вывод войск». Подоляк назвал ключевые аспекты мирного соглашения с Россией 17 марта, 17:34 Цей матеріал також доступний українською Cоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Немедленное прекращение огня и вывод российских войск с территории Украины — это ключевые аспекты мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью WP Wiadomości.

«Немедленное прекращение огня и немедленный вывод российских войск из территорий Украины является одним из ключевых аспектов мирного соглашения. Иначе никак», — сказал он.

Подоляк добавил, что переговоры -масштабный процесс, в котором принимают участие не только Россия и Украина, но и партнеры.

«Ведь мы не просто должны подписать договор. Мы хотим разработать конкретный механизм, который будет гарантировать нашу безопасность в будущем», — подчеркнул он.

Слушайте подкаст на эту тему

По словам Подоляка, украинская и российская делегации на переговорах отстаивают свои позиции, поэтому согласование спорных моментов может занять время. Он отметил, что процесс не столь быстрый, как хотелось бы украинской стороне.

«За это время мы должны приблизиться к заключению мирного соглашения. Учитывая прежде всего интересы Украины, которая подверглась огромным разрушениям со стороны РФ», — подчеркнул он.

Также Подоляк сообщал, что президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.