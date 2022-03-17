«Абсолютно недопустимо». Шольц попросил не бить выходцев из России

17 марта, 21:40
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Олаф Шольц (Фото:Michael Sohn/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц (Фото:Michael Sohn/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что президент РФ Владимир Путин развязал войну против Украины. Шольц осудил нападки на выходцев из России.

Он назвал такие действия «абсолютно недопустимыми».

«Абсолютно недопустимо, когда людей, которые приезжают из России, оскорбляют, обзывают или нападают физически. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это», — заявил Шольц.

Видео дня
https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1504507511281442819

В то же время канцлер Германии пообещал, что страна будет оказывать быструю поддержку украинцам, которые бегут от войны.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Германия Российская агрессия Россияне Олаф Шольц Война России против Украины

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