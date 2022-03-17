Россия действует так же, как в Сирии — основатель CIT об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе 17 марта, 21:46 Цей матеріал також доступний українською Драматический театр в Мариуполе, разрушенный российским авиаударом, 16 марта 2022 года (Фото:Press service of the Donetsk Regional Civil-Military Administration/Handout via REUTERS)

Основатель российской независимой аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев после авиаудара РФ по драматическому театру в Мариуполе заявил, что Россия использует в Украине ту же тактику, что и в Сирии.

В ежедневной сводке CIT Левиев прокомментировал надпись «Дети» на асфальте с двух сторон театра и сказал, что «пилоты ВКС России бомбят по координатам и не смотрят визуально на цель».



«Наверное, это было рассчитано на тех, кто должен проводить доразведку цели. Но мы прекрасно знаем по нашему восьмилетнему опыту наблюдения за российскими войсками, что подобные элементы никоим образом не защищают от действий российских сил… В Сирии мы видели много ударов по больницам, которые прямо обозначены как больницы, в отдельных случаях у них есть специальная визуальная маркировка. Мы видели удары по машинам скорой помощи», — отметил основатель CIT.

Левиев также упомянул утверждения российской пропаганды о том, что в драмтеатре якобы находились бойцы Азова, и сказал, что Россия часто сразу наносит удар по цели на основании подобных выдумок:

«То же самое было в Сирии, когда сирийская армия говорила, что на этом объекте база террористов, и Россия тут же наносила удар. Там мог быть и госпиталь, и детская школа, что угодно».

Вечером 16 марта народный депутат Сергей Тарута сообщил, что Россия нанесла авиаудар по мариупольскому драматическому театру, который был самым большим укрытием местных жителей. Эту информацию подтвердили в горсовете Мариуполя.

По данным горсовета, в театре прятались сотни мирных жителей. В МИД Украины заявили, что Россия целенаправленно нанесла удар по месту массового скопления гражданских, совершив очередное военное преступление.



17 марта появилась информация, что бомбоубежище под драмтеатром выдержало, а люди, которые находились там, выжили. Бойцы Азова сообщили, что сотрудники СБУ, который пытались спасти жителей из-под завалов, попали под вражеский обстрел.



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