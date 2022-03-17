«Путина в Гаагу не довезут». Какое значение имеет решение суда ООН, если Россия не собирается его выполнять — юрист-международник 17 марта, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Юрист-международник объяснил, какое значение имеет решение суда ООН, если Россия не собирается его выполнять (Фото:P.Petrov/Михаил Федоров/Facebook)

Кремль отказался выполнять решение Международного суда ООН о прекращении войны. Несмотря на это, оно сыграет важную роль для Украины, ведь будет усиливать давление на РФ, убежден юрист-международник Борис Бабин.

«Это [решение] будет иметь значение не только в [другом] деле о так называемом геноциде, по которому мы сегодня требуем привлечь Россию к ответственности. Эти заявления будут иметь исключительное значение в отношении позиции России в ООН. Позиция РФ будет важной [для] дальнейших миротворческих усилий ООН, восстановления мира в Украине, официального наложения на государство-агрессора соответствующих санкций уже не отдельными государствами, а по решению международных организаций», — отметил в эфире Радио НВ Бабин.

Кроме того, добавил юрист, все эти заявления международных организаций, в частности судов, будут способствовать дальнейшему наказанию виновных:

«Даже если главу российского государства [Владимира Путина] в Гаагу не довезут (а я думаю, его приспешники сделают все, чтобы он ушел в мир иной до статуса подсудимого), то все равно останется куча российских чиновников первого эшелона (правительство, генеральный штаб, ключевые украинские коллаборанты), которые, безусловно, будут отвечать в Гааге за совершение преступлений против человечности, военных преступлений, преступлений агрессии. И для этого эти документы, установленные международным судом обстоятельства, — чрезвычайно важны».

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17 марта — 22-й день полномасштабной войны, которую режим российского диктатора Владимира Путина ведет с Украиной.

Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, Киеве и окрестностях столицы.

В Офисе генпрокурора сообщили, что, по состоянию на утро 17 марта, в Украине погибли 108 детей, более 120 получили ранения.

Согласно сообщению управления Верховного комиссара ООН по правам человека, до 13 марта в результате войны погибли 636 человек, а ранены — 1125.

Но количество жертв значительно больше, ведь только в Мариупольском городском совете сообщают о 2357 погибших мирных жителях города.

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