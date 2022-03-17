«По Харькову бьют ракетами каждый день, но это еще больше разозляет людей». Интервью НВ с харьковским бизнесменом Всеволодом Кожемяко 17 марта, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Харьковский бизнесмен Всеволод Кожемяко вместе с бойцами терробороны, спасателями и музыкантом Вакарчуком (Фото:Всеволод Кожемяко via Facebook)

Основатель и генеральный директор группы компаний Агротрейд рассказал НВ о том, как город защищается от России и что Путин не понял о Харькове

Всеволод Кожемяко — известный харьковский бизнесмен, возглавляющий крупный агрохолдинг. В 2020-м году он занимал 88-е место в рейтинге Forbes самых богатых украинцев с состоянием в $100 млн. В 2016-м году бизнесмен стал почетным консулом Австрии в Харькове.

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Он известен не только бизнес-деятельностью, но и активной проукраинской позицией и волонтерством. Кожемяко начал помогать фронту с 2014 года, когда началась война с Россией, часто ездил в зону боевых действий на Донбассе и все эти годы не прекращал поддерживать украинских защитников.

С конца февраля 2022 года его родной город Харьков превратился в зону боевых действий. С началом полномасштабной российской агрессии бизнесмен не уехал из Украины, а наоборот вернулся срочно из-за границы домой. С этого времени постоянно находится в Харькове, помогая усиливать его оборону.

НВ поговорил с бизнесменом о ситуации в городе и настроении среди его защитников.

— Вы живете между Австрией и Украиной. Когда началась полномасштабная агрессия России против Украины, где вы находились?



— За рубежом.

— Вы сразу решили возвращаться в Украину?



— Конечно, сразу, что за вопрос. Я находился в великолепных австрийских Альпах. Когда Россия признала так называемые ЛДНР, было уже не до катания на лыжах. Я понял, что, скорее всего, Путин решил воевать. Но до последнего не хотелось верить, что война будет уже завтра. Хотя в принципе, если разобраться, давно уже было понятно, что война неизбежна. И когда американцы говорили, что Путин окончательно не принял решение начать полномасштабную войну против Украины, то, я думаю, он давно это решил, просто выжидал момент.

Я чувствовал себя так ужасно, как когда началась аннексия Крыма. Я не смог бы быть в другом месте, чем в Харькове.

— Вы добирались в Украину наземным транспортом?



— Машиной доехал до границы, пешком пересек границу и там уже меня ждала машина во Львов. Из Львова на следующий день мы уже выдвинулись в Харьков.

— По вашему мнению, почему Путин так жестко поступил с Харьковом?



— У него много разных символизмов и комплексов. Возможно, он так поступил потому, что в 2014 году у него ничего не вышло с Харьковом. Возможно, это месть за это. А может быть, потому, что у него ничего не вышло с городом уже сейчас.

Есть две вещи, которых не ожидала Россия и ее оккупанты. Первая — это то, что не удалось уложиться в сроки и не удалось осуществить блицкриг, вообще никак. Они не ожидали такого сопротивления, а именно народного сопротивления. К примеру, у нас есть район Слатино, это ближе к России. В 2014 году там были постоянные проблемы. Там было много «оплотовцев», полностью пророссийская история. Так вот, у Слатино уже украли два танка у россиян. Это не вымысел, а реальная история. Местные их отдали военным. О чем это говорит? О том, что это народная война, как говорит Сергей Жадан. И второе, чего не ожидали россияне, это уровень санкций. Такого уровня санкций никто не ожидал. Эти две вещи, в принципе, должны их доконать.

— Чего Россия сейчас не понимает о Харькове?



— Возможно, с их стороны это еще месть за то, что харьковчане не вышли встречать россиян с караваями и цветами. Это серьезный просчет. Мы видим, что происходит в Херсоне, в Мелитополе, мы видим, как действуют общины. У нас в области есть Волчанск, тоже недалеко от границы, там люди не хотят принимать российскую гуманитарную помощь и ждут ее от Украины. Колаборантов не так уж много, если они где-то и есть, то это обычно какие-то криминальные элементы и люди, которые всегда были на обочине жизни.

— Насколько харьковчане объединены вокруг защиты города?



— Здесь очень высокий боевой дух. Все объединены, забыты старые обиды. В одной и той же воинской части могут служить люди, которые до войны были между собой врагами. Сейчас все отошло на второй план, и все готовятся к обороне. Я приехал в Харьков на третий день войны, уже не помню точной даты, время здесь очень быстро летит. Готовность Харькова к обороне в первые дни и то, что происходит сейчас, — это небо и земля. Сейчас невозможно взять город. Мотивированных людей очень много, гораздо больше, чем ожидали по ту сторону.

— Чем можно объяснить столь высокую мотивацию? Тем, что разрушают любимый город?



— У всех людей здесь возникает единственный вопрос: «Зачем вы сюда пришли?». Это русскоязычный город, и все было нормально. Почему вы пришли? То, что здесь русскоязычных как-то ущемляли — это только по телевизору в Кремле показывают. На самом деле, ничего такого здесь нет. Когда последовали большие обстрелы и обстрелы жилых кварталов, даже те, кто раньше верил, что это братский народ, и что у нас плохие отношения с РФ будто бы из-за того, что украинская власть не идет на какие-то компромиссы, даже они поняли, что настоящее лицо России — вот оно какое. Это когда посыпают Градами и идут артобстрелы.

Последствия российских обстрелов в Харькове, 16 марта / Фото: REUTERS/Oleksandr Lapshyn

— От какого оружия сейчас Харьков страдает больше всего? Это авиаудары, Грады или все вместе?



— Разные части Харькова страдают от разного. По Харькову используют все, что есть в России на вооружении, в том числе Искандеры, крылатые ракеты. Сейчас самолеты летают поменьше, потому что противовоздушная оборона усиливается с каждым днем, начали много сбивать всего, они опасаются. Поэтому сейчас в основном это ракеты. Что касается окрестностей города — это Смерч, Ураган.

— Какая гуманитарная ситуация в городе? В чем он нуждается больше всего?



— Город живет относительно нормально. Нельзя сказать, что всего хватает, но пошли гуманитарные грузы и здесь много волонтерских групп. Это и официальная помощь по линии облгосадминистрации и мэрии, и помощь от частных фондов. Грузы распределяются. Понятно, что они где-то неравномерно распределяются. Многие люди сейчас живут в метро. Многие выехали из города, особенно чьи дома разбомбили. По Харькову бьют ракетами каждый день, это акты устрашения населения. Но население от этого только звереет. И еще больше людей хотят защищать город, его никто не сдаст.

— В последние дни очень много говорится о нейтральном статусе, как возможном компромиссе с Россией. Что вы об этом думаете?



— У нас сегодня фактически нейтральный статус. Мы не являемся членами НАТО сегодня. Но мы сопротивляемся россиянам. Мы показали, что способны, как мы можем применять оружие, что у нас за народ. Сейчас, возможно, это самая сильная нация в Европе, а может и в мире. Никто не смел пойти против этого «товарища» Путина, у которого вторая армия в мире, и сказать ему «нет» хоть раз, а украинцы сказали. И продолжают говорить. Поэтому если мы будем полноправными членами европейской семьи, есть много разных возможностей по альянсам, не вижу с этим проблем.

— Что изменится в Харькове после победы?



— Я надеюсь, что изменится вся страна. Потому что когда была война на Донбассе, кто-то мог сказать, что нам нужно искать компромиссы. А теперь, когда уже пришли к тебе домой, о каких компромиссах может идти речь.

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