Эрдоган предложил Путину поговорить с Зеленским в Турции 17 марта, 18:01 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, предложив проводить переговоры по перемирию в Турции.

Об этом сообщает турецкое государственное новостное агентство Анадолу.

Турецкий лидер предложил Путину провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.

Эрдоган выразил Путину свое убеждение, что в случае успешного прекращения огня с обеих сторон возможно достижение компромисса на переговорах Украины и России по некоторым вопросам. Однако по ряду вопросов, по его мнению, необходима встреча глав обоих государств.

Он отметил, что важно придерживаться объявленных гуманитарных коридоров из мест, охваченных активными боевыми действиями.

В пресс-службе Кремля утверждают, что Эрдоган поблагодарил Путина за успешную эвакуацию граждан Турции из Украины и безопасный выход турецких судов из акватории Азовского моря.

Он подчеркнул, что война не принесет пользы ни одной из сторон и стоит пытаться уладить ситуацию через переговоры.

17 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после визитов в Россию и Украину на этой неделе заявил, что надежды на прекращение огня «немного возросли»

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