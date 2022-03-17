В Херсоне от обстрелов со стороны российских оккупантов пострадали более 70 домов

17 марта, 22:14
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Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Город Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

В Херсоне от обстрелов российскими войсками за время открытой войны пострадали около 40 многоэтажных домов и более 30 частных.

Об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

При этом, взрывной волной повыбивало, по предварительным подсчетам, 1507 окон.

Колыхаев отметил, что власти города берут на учёт все разрушенные и поврежденные дома, просчитывают ущерб. Восстановление будет происходить за счет городского бюджета и спонсорских средств.

Он призвал пострадавших, которые не заявили о своем ущербе, подавать данные в свои старостаты, квартальным, головам райсоветов.

https://www.facebook.com/kolykhaev.igor/posts/5039801779446549
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Война России против Украины

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