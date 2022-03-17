«Не о чем волноваться». Украинская власть никогда не сдаст наши национальные интересы — Арестович 17 марта, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинская власть никогда не сдаст национальные интересы.

По его словам, принципиальная позиция президента заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год.

«Второе — все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны, потому что зачем тогда были жертвы украинского народа. Так что, вам не о чем волноваться! Мы никогда не сдадим наших национальных интересов», — сказал Арестович.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах с российской стороной добивается завершения войны и реальных гарантий для Украины.

16 марта британская газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия достигли значительного прогресса в согласовании предварительного мирного плана, состоящего из 15 пунктов. По данным источников издания, предложенный план предполагает отказ Киева от вступления в НАТО и обещание не размещать у себя иностранные военные базы или вооружения в обмен на защиту со стороны таких союзников, как США, Великобритания и Турция.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что FT «опубликовало черновик, демонстрирующий запрос российской стороны», а у украинской стороны свои позиции.

«Единственное, что мы подтверждаем на этом этапе — это прекращение огня; вывод российских войск и гарантии безопасности от ряда государств», — прокомментировал он.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате.



Украина и Россия достигли некоторого прогресса в вопросе организации гуманитарных коридоров, но оккупанты продолжают блокировать некоторые маршруты и устраивать провокации, несмотря на предварительные договоренности.

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