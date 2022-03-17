«Жалкая попытка». Еще одна министр Британии сообщила о звонке самозванца от имени премьера Украины

17 марта, 22:20
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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что ранее на этой неделе получила звонок от самозванца, который представился «премьер-министром Украины».

Об этом она написала в Twitter, комментируя пост министра обороны Британии Бена Уоллеса, которому также звонил самозванец.

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«Это также случилось со мной в начале этой недели. Жалкая попытка в такие трудные времена разделить нас», — пишет Пател.

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Министр также подчеркнула, что Британия поддерживает Украину, которая противостоит российской агрессии.

https://twitter.com/pritipatel/status/1504510423315488773?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504510423315488773%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-zelenskyy-peace-talks-nato-live-updates-12541713

Ранее Уоллес говорил, что самозванец «задал несколько обманчивых вопросов», после которых министр обороны прекратил разговор.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Великобритания

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