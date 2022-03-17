«Жалкая попытка». Еще одна министр Британии сообщила о звонке самозванца от имени премьера Украины
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател (Фото:Daniel Leal/Pool via REUTERS)
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что ранее на этой неделе получила звонок от самозванца, который представился «премьер-министром Украины».
Об этом она написала в Twitter, комментируя пост министра обороны Британии Бена Уоллеса, которому также звонил самозванец.
«Это также случилось со мной в начале этой недели. Жалкая попытка в такие трудные времена разделить нас», — пишет Пател.
Министр также подчеркнула, что Британия поддерживает Украину, которая противостоит российской агрессии.
Ранее Уоллес говорил, что самозванец «задал несколько обманчивых вопросов», после которых министр обороны прекратил разговор.
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