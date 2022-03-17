Закрыть небо над Украиной должна ООН, а не НАТО — мэры европейских городов 17 марта, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Заявления мэров прозвучали на ежегодной конференции MIPIM в Каннах (Фото:MIPIMWorld / Twitter)

На международном саммите по вопросам управления недвижимостью и городского строительства MIPIM в Каннах мэры восточноевропейских городов призвали ООН создать бесполетную зону над Украиной, чтобы отразить российское вторжение.



Об этом сообщает Investment Monitor.

Крупнейшая в Европе ежегодная конференция, проходящая в Каннах 15—18 марта, на этот раз стала необычной политической площадкой для руководителей городов, отмечает издание.

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С призывом к ООН «закрыть небо для Украины» выступил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. К этой декларации присоединились главы Познани, Риги, других крупных центров Восточной Европы, а также Ольга Балицкая, политический советник мэра Киева Виталия Кличко.

«Позиция городов, которую я изо всех сил отстаиваю, сейчас очень важна, — сказал Шимашюс. — Мы понимаем, почему НАТО и США не хотят вмешиваться— это сыграет на руку российской пропагандистской машине, рассказывающей об „агрессивном“ или „империалистическом“ Западе. Россия должна проиграть Украине или миру, а ООН представляет именно весь мир. Важно, чтобы мы не ждали, и чтобы города пытались что-то сделать».

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении многих недель призывал НАТО ввести бесполетную зону над Украиной, чтобы остановить атаки российских военных самолетов. Эту просьбу Запад продолжает отвергать.

«Мы сражаемся на земле, как сумасшедшие, но нам трудно сражаться в воздухе, — сказала Балицкая Investment Monitor. — Защита неба для украинцев — ключевой вопрос, потому что для нашего врага-агрессора не существует человеческих ценностей. Они бомбят наши дома, больницы, школы и инфраструктуру по всей Украине».

Защита жителей украинских городов в первую очередь ложится на плечи мэров, которые бьются наравне со всеми, отметила она.

«Обращение к ООН будет подано очень скоро, и мы надеемся, что другие мэры городов Европы и мира присоединятся к подписанию. Города могут оказывать влияние на национальные правительства снизу вверх. Мы пытаемся, чтобы наш голос был услышан. Мы знаем, что нужно делать», — добавила советница Кличко.



Мэры стран Центральной и Восточной Европы оказывают максимальную поддержку миллионам украинских беженцев. Тем временем в Украине такие мэры, как Кличко, находятся на передовой, а ряд городских голов похищены российскими войсками, напоминает издание.

Парламенты Эстонии, Литвы и Латвии призвали мир закрыть небо над Украиной.

Украина неоднократно призывала НАТО и мировое сообщество закрыть небо для предотвращения бомбардировок российской авиации, но получала отказ. Альянс и США объясняли такое решение угрозой полномасштабной войны в Европе.

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