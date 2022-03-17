В Киеве задержали россиянина, который изготавливал фальшивые удостоверения для проезда через блокпосты 17 марта, 19:35 Цей матеріал також доступний українською Подозреваемый в изготовлении фальшивых удостоверений (Фото:Офіс Генерального прокурора / Facebook)

В Киеве задержали гражданина России, который занимался изготовлением удостоверений для беспрепятственного проезда через блокпосты.

Об этом сообщает пресс-служба Офис генпрокурора.

Задержанным оказался 60-летний гражданин РФ, который занимался сбытом поддельных удостоверений для беспрепятственного проезда через блокпосты.

В частности, по месту жительства мужчины проведен обыск и обнаружено многочисленное количество удостоверений Специализированного государственного антикоррупционного комитета, а также специальных разрешений для прохождения блокпостов без проверки транспортных средств.

Кроме того, использование таких удостоверений позволяет заправлять транспортные средства на льготных условиях как представителям военных формирований Украины.

За изготовление удостоверений мужчина брал 500 долларов США.

«Также изъяты поддельные сертификаты об участии в акции гуманитарной помощи, как членов международных организаций, в том числе ОБСЕ, а также удостоверения для лиц призывного возраста, которые позволяли пересекать границу по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

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