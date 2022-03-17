Командование ВС РФ отступает, бросая своих солдат без еды — аудиоперехват
Российские солдаты жалуются своим родным на невыносимые условия, в которых оказались (Фото:Генштаб ВСУ)
Российские солдаты продолжают жаловаться на условия, в которых они оказались после вторжения в Украину.
Согласно новому аудиоперехвату СБУ, на некоторых направлениях командование ВС РФ бросает своих подчиненных на передовой без какого-либо снабжения, а само отступает.
«Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило… Нас в кольцо взяли. Мы три раз пытались вырываться. Три раза нас Градом рас***ривали… Вода есть. Воду набрали сами. А еду… Чета ищут пацаны…», — рассказал оккупант.
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