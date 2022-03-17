Словакия готова поставить ЗРК С-300 Украине при одном условии 17 марта, 15:03 Цей матеріал також доступний українською ЗРК С-300 (иллюстративное фото) (Фото:Paul Shykuts/flickr.com)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна пока не давала согласия на поставку в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300, однако готова это сделать, если получит альтернативу.

Об этом сообщает Тeraz.sk.

Министр указал, что это единственная система ПВО и альтернативы у Словакии пока нет.

Он также заявил о необходимости избавиться от зависимости от российских технологий, заявив, что истребители МиГ и ЗРК С-300 могут поддерживать только российские компании, что в нынешней ситуации «практически невозможно».

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