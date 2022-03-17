«Пошла войной против гуманизма». Россия хочет уничтожить Украину — Резников

17 марта, 12:52
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Россия разрушает украинские города (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Россия разрушает украинские города (Фото:Vitalii Hnidyi/Reuters)

Россия хочет уничтожить Украину, поэтому начала полномасштабное вторжение, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

«Война против Украины — это война против мира. Пожелав уничтожить Украину, Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы — ценностей, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями», — сказал он на внеочередном заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны.

Резников добавил, что в полях и городах Украины украинцы борются против «зверей в машинах».

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«Украинская армия — управляемая и боеспособная. Десятки тысяч патриотов взяли в руки оружие, чтобы защитить Украину. Все наши воинские части действуют как единый организм и по замыслу Ставки Верховного Главнокомандующего в Киеве», — резюмировал министр.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/276977314614728

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

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17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Алексей Резников Война России против Украины

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