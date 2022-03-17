«Россия сносит города». Европа поняла, что Путин опасен и для них — Бутусов 17 марта, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Киев, 17 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране следует быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент. Об этом сообщает газета Libération.

По мнению главного редактора издания Цензор. Нет Юрия Бутусова, это свидетельствует о том, что Европа поняла, что российский диктатор Владимир Путин угрожает не только Украине.

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«Все страны мира увидели, как Российская Федерация, пренебрегая всеми законами и моральными нормами, просто сносит города ракетными, авиационными, артиллерийскими ударами, убивая тысячи мирных жителей. Думаю, каждая страна Европы поняла, что новейший российский фюрер создает смертельную опасность не только для Украины, но такая же опасность может прийти и в другие европейские страны под тем же ядерным шантажом и угрозами применить ядерное оружие, чтобы удерживать НАТО от вмешательства», — рассказал в эфире Радио НВ Бутусов.

Журналист надеется, что с появлением этого понимания возрастет военная поддержка Украины в войне против России, а ВСУ смогут продемонстрировать высокую эффективность использования предоставленного оружия.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился в Бундестаг и призвал Германию отказаться от денег РФ и помочь Украине в борьбе за свободу.

Также президент США Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина «настоящим головорезом» и «убийственным диктатором», ведущим аморальную войну против Украины.

Израильский историк Юваль Ной Харари считает , что российское вторжение в Украину должно волновать каждого человека на Земле.

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