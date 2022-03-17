«Отчаянная попытка дезинформации РФ». Глава Минобороны Британии заявил, что ему позвонил самозванец от имени премьера Украины 17 марта, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Бен Уоллес (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сегодня, 17 марта, ему позвонил самозванец, представившийся премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Вскоре он прервал звонок.

Об этом Уоллес сообщил в Twitter.

«Сегодня самозванец, назвавший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и после того, как стал подозрительным, я прервал звонок», — написал он.

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Британский глава Минобороны подчеркнул, что никакая российской дезинформации и искажения не могут отвлечь внимание от нарушений РФ прав человека и незаконного вторжения в Украину, назвав инцидент «отчаянной попыткой».

Обновлено в 21:00. Шмыгаль отреагировал на пост Уоллеса.

«В следующий раз, господин министр Уоллес, перед началом разговора попросите сказать слово „паляныця“. Несмотря на какие-либо попытки российской дезинформации, мир видит, что правда за Украиной», — написал он в Twitter.

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