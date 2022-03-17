Ситуация ухудшилась. В городах вокруг Киева российские оккупанты применяют насилие против местного населения — Арестович 17 марта, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Арестович заявил, что российские оккупанты применяют насилие против местного населения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в городах вокруг Киева систематически наблюдается применение российскими оккупантами насилия против местного населения.

«В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась», — сказал он.

По его словам, российская армия намеренно уничтожает украинское население.

«Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки», — сказал он.

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Даже по самым скромным оценкам, Россия за три недели войны в Украине потеряла больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане. Ежедневно армия РФ совершает на украинской земле тяжелейшие военные преступления: 16 марта россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр в Мариуполе, который был самым большим укрытием для горожан, включая семьи с детьми.

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