Ситуация ухудшилась. В городах вокруг Киева российские оккупанты применяют насилие против местного населения — Арестович
Арестович заявил, что российские оккупанты применяют насилие против местного населения (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в городах вокруг Киева систематически наблюдается применение российскими оккупантами насилия против местного населения.
«В городах вокруг Киева систематически наблюдается применение насилия против местного населения. Если раньше такие случаи были единичными, то ситуация ухудшилась», — сказал он.
По его словам, российская армия намеренно уничтожает украинское население.
«Это геноцид. Таких случаев сотни, даже не десятки», — сказал он.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.