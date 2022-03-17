Украина не позволила РФ установить господство в воздухе, США и партнеры продолжат оказывать помощь — Пентагон 17 марта, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Ллойд Остин и Ярослав Надь (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ВСУ не дали России установить господство в небе, а США по-прежнему не рассматривают вариант установления бесполетной зоны над Украиной, так как это повлечет военный конфликт с РФ.

«Президент Байден предельно ясно заявил, что войска США не будут воевать в Украине. Он говорил, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать Украину и ее усилия по защите своей территории. Обеспечение бесполетной зоны на самом деле означает, что нужно будет воевать с Россией», — сказал он брифинге со своим словацким коллегой Ярославом Надем.

По словам Ллойда, ему нечего сейчас сказать о возможных поставках словацких зенитно-ракетных комплексов С-300 в Украину. Вашингтон, отметил американский министр обороны, сконцентрирован на предоставлении Украине такой помощи, которая уже показала свою эффективность.

«Украинские военные смогли помешать России установить господство в воздухе за счет эффективного использования систем ПВО как средней, так и малой дальности. Наша цель состоит в том, чтобы продолжать укреплять то, что эффектно работает в Украине. Поэтому мы ведем переговоры с рядом наших союзников и партнеров, чтобы убедиться, что мы получаем как можно больше возможностей, чтобы продолжать оказывать помощь украинским силам. Что касается поставок С-300, у меня нет никаких новостей», — сказал Остин.

Он добавил, что против российских ракетных атак Украина успешно использует дроны.

Министр обороны Словакии также подтвердил отсутствие прогресса по возможным поставкам Украине комплексов С-300.

«Единственная стратегическая система ПВО, которая есть у нас в Словакии, это система С-300. Если мы решим отдать ее украинцам, мы таким образом создадим брешь в собственной безопасности. Мы будем обсуждать этот вопрос. Но сейчас у меня нет комментариев по этому поводу», — сказал Надь.

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