33-й день войны — онлайн. Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева с двух сторон, за сутки уничтожены четыре вражеских самолета 28 марта, 07:45 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный возле уничтоженной российской техники в Киевской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Понедельник, 28 марта — 33-й день с начала войны, развернутой Россией против Украины. За это время более 3,5 млн украинцев были вынуждены покинуть страну.

«У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину», — заявил накануне советник главы ОП Михаил Подоляк после того, как поздним вечером 27 марта российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по городам Украине. В частности в Луцке целью нападения стала нефтебаза (по предварительным данным, жертв нет).

Видео дня

НВ следит за последствиями этих атак и другими важными событиями нового дня войны.







Война России против Украины — события 28 марта 2022 онлайн





07:56 Луганская область: Рубежное всю ночь обстреливали, один житель погиб, еще один ранен

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, показав последствия ночных обстрелов.

По его словам, горячее всего было в Рубежном, Северодонецке, Попасной. «Россияне не оставляют попыток захватить города, успеха не имеют. Зло срывают на мирных кварталах городов. В Рубежном и Северодонецке повреждены жилые дома, горели квартиры. В результате обстрела потеряли одного жителя Рубежного, еще один человек ранен — и уже находится в больнице», — рассказал. Гайдай.

07:34 В зоне ООС за сутки отбили 5 атак — новая сводка Генштаба ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал об оперативной ситуации по состоянию на 06:00 28 марта. Главное:

Группировка сил обороны продолжает оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.



Продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка.

в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье.

по направлениям населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье. На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое. На Волынском и Северском направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела.

направлениях продолжается ведение оборонных операций, выполнение других задач в определенных операционных районах. Обстановка контролируемая, существенных изменений не претерпела. Группировка сил и средств обороны Киева сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов.

сдерживает противника, который пытается прорвать оборону с северо-запада и востока с целью взятия под контроль ключевых автодорог и населенных пунктов. На юге основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мер города Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

основные усилия Сил обороны сосредотачиваются на организации оборонных мер города Кривого Рога, Запорожья и Николаева, удержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры. На Донецком и Луганском направлениях Объединенные силы за сутки отбили 5 атак врага. Украинские воины уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.

направлениях Объединенные силы за сутки отбили 5 атак врага. Украинские воины уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные по количеству уточняются. За предыдущие сутки были уничтожены 4 вражеских самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

07:20 Оккупанты пытаются прорвать оборону Киева по двум направлениям — Генштаб

Российские войска пытаются прорвать оборону Киева с северо-запада и востока. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты хотят взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.







07:01 Шольц о России для ЕС: «Есть сосед, готовый использовать насилие ради своих интересов»



Германия рассматривает возможность закупки систем противоракетной обороны (ПРО) для защиты страны. Там намекнули, что защита необходима перед российской угрозой. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Отвечая на вопрос о том, намеревалась ли Германия закупить систему противоракетной обороны с большей дальностью, чем ее батареи Patriot, Шольц отметил необходимость осознавать, что «у нас есть сосед, готовый использовать насилие для отстаивания своих интересов».





06:30 После удара ВСУ по Бердянску. РФ, вероятно, теряет потенциал операций вблизи украинского побережья — Минобороны Британии

Уничтожение десантного корабля Саратов в Бердянске, вероятнее всего, заставит РФ не организовывать операции так близко от украинского побережья. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Однако в ведомстве добавляют, что Россия продолжает морскую блокаду Украины, изолируя ее от торговли морем.



05:46 С Милой Кунис на сцене. На Оскаре почтили память жертв войны в Украине минутой молчания

В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения Оскар 2022. Война в Украине омрачила событие, а церемония стала еще одной мировой площадкой призвать помочь стране, ставшей жертвой агрессии России.

Церемония награждения Оскар 2022 омрачена войной в Украине и тема войны не могла обойти событие стороной. Часть гостей дополнила свои наряды значками и ленточками в цветах украинского флага, а также голубой ленточкой #saverafugees в поддержку украинских беженцев, которые вынуждены были оставить свои дома из-за массовых бомбардировок Россией украинских городов.



Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис стала тем человеком, который напомнил со сцены о трагедии, которая прямо сейчас разворачивается в Украине. С первых дней вместе со своим мужем актером Эштоном Катчером она собирает деньги на помощь Украине. С ее помощью организаторы церемонии призвали оказать поддержку Украине в войне, которую развязала Россия.

Мила Кунис вышла на сцену, чтобы объявить выступление Реби Макинтайр с песней Somehow You Do из фильма Четыре хороших дня. Объявляя выход певицы она напомнила зрителям о «темных временах, в которых оказался мир». Песня Реби Макинтайр как раз подходит для этого момента.



После выступления Реби Макинтайр организаторы церемонии опубликовали на экране просьбу принять участие в символической минуте молчания, и призвали оказать финансовую помощь украинцам, а также украинской армии, которая защищает страну и ее жителей.