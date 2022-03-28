Учеба во время войны: в 13 областях Украины возобновили занятия, в двух регионах процесс приостановлен 28 марта, 10:27 Цей матеріал також доступний українською В 13 областях Украины уроки проходят дистанционно (Фото:Ivan Aleksic/Unsplash)

В 13 областях Украины образовательный процесс в школах проходит в дистанционной форме на фоне полномасштабного вторжения России.

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Как сообщил министр образования Сергей Шкарлет, в четырех областях в школах частично или дистанционно, или каникулы.

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В пяти областях частично дистанционный учебный процесс, каникулы или приостановлены занятия.

В двух областях, где ситуация остается напряженной, образовательный процесс приостановлен.

По одной области информация отсутствует из-за активных боевых действий в регионе.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.