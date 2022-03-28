НАТО готовит радикальные меры на случай применения Россией биологического или химического оружия — Шольц
Шольц призвал Россию не совершать химическую или биологическую атаку на Украину (Фото:Johanna Geron/Reuters)
НАТО готовит радикальные меры на случай применения Россией биологического или химического оружия в войне против Украины.
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Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет CNN.
Он добавил, что этого может и не произойти.
«Применение биологического и химического оружия может и не произойти», — сказал немецкий канцлер.
Он также предостерег Россию от таких действий.
При этом, Шольц еще раз подчеркнул, что НАТО не будут привлекать свои военные силы и устанавливать бесполетную зону над Украиной, чтобы помочь остановить полномасштабное вторжение.
По его словам, такие меры стали бы началом «огромной конфронтации между НАТО и Россией».
В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.
The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.