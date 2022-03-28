НАТО готовит радикальные меры на случай применения Россией биологического или химического оружия — Шольц 28 марта, 16:10 Цей матеріал також доступний українською Шольц призвал Россию не совершать химическую или биологическую атаку на Украину (Фото:Johanna Geron/Reuters)

НАТО готовит радикальные меры на случай применения Россией биологического или химического оружия в войне против Украины.

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Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет CNN.

Он добавил, что этого может и не произойти.

«Применение биологического и химического оружия может и не произойти», — сказал немецкий канцлер.

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Он также предостерег Россию от таких действий.

При этом, Шольц еще раз подчеркнул, что НАТО не будут привлекать свои военные силы и устанавливать бесполетную зону над Украиной, чтобы помочь остановить полномасштабное вторжение.

По его словам, такие меры стали бы началом «огромной конфронтации между НАТО и Россией».

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

На Совбезе ООН, который созвала Россия якобы из-за разработки «биологического оружия в Украине, Вашингтон и его союзники обвинили Россию в распространении бездоказательного утверждения. Дипломаты заявили, что это может быть подготовкой к проведению собственных биологических или химических атак.