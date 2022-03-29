Освободили ряд населенных пунктов. Украинские военные отбросили оккупантов на 40−60 км от Кривого Рога — Вилкул 29 марта, 04:07 Цей матеріал також доступний українською Враг отброшен назад от дальних подступов Кривого Рога — Вилкул (Фото:Александр Вилкул via Facebook)

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов от города на 40−60 км.



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В своем видеообращении он отметил, что враг не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад от дальних подступов Кривого Рога.

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«Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты находятся в 40 км от города, а на некоторых направлениях — и 60 километров», — добавил Вилкул.

По его словам, линия столкновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью, а это уже Херсонская область.

Также Вилкул отметил, что украинские защитники проявляют храбрость и наносят врагу серьезные убытки, захватывая вражескую технику, которая в дальнейшем будет работать на оборону Кривого Рога.